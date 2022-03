Prefeitura de Guamaré assina convênio com Instituição de Ensino Superior

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação, assinou termo de convênio/parceria com o Centro de Ensino Superior Maringá LTDA – Cesumar, para oferecer descontos aos servidores e dependentes do Município nos cursos de Graduação e Pós-Graduação, ofertados na Modalidade EAD sem contrapartida financeira.

A publicação do convênio foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (15).

A Secretaria de Educação do município coordenará as ações desta parceria, esclarecendo todas as dúvidas que os servidores tiverem para poder ter acesso aos descontos durante o curso.

Além dos funcionários, serão beneficiados os familiares, cônjuge e filhos, desde que seja comprovada a relação parental, por meio dos documentos legais como certidão de casamento e nascimento.

Clique aqui e veja a publicação: EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE DESCONTO