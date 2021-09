Prefeitura de Guamaré auxilia jovens a entrar no mercado de trabalho

Contando com o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, mais 44 jovens foram aprovados na seletiva local, e já embarcaram para ocupar um posto de trabalho no Grupo Madero, referência do setor de alimentação do país, com mais de 200 restaurantes no Brasil.

A seletiva aconteceu nos dias 24 e 25 de agosto, na cidade de Guamaré e no distrito de Baixa do Meio. Os jovens de Guamaré viajaram para o Paraná, juntamente com moradores de Macau, Galinhos, Jandaíra e Alto do Rodrigues.

Essa não foi a primeira vez que o Restaurante Madero, em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Guamaré selecionou jovens para o início da carreira profissional, tendo ou não experiência no mercado de trabalho. O SINE-RN é parceiro da iniciativa.