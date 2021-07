Prefeitura de Guamaré avança em obras de pavimentação no conjunto Paulo Bento

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, avança nas obras de pavimentação das ruas do conjunto habitacional Paulo Bento, zona rural do município, o que vai deixar nos próximos dias todas as ruas 100% pavimentado beneficiando mais de 120 famílias.

Além da pavimentação, cada residência está sendo beneficiada com muro e calçadas. Outro investimento que está sendo feito, é na rede de abastecimento de água do conjunto beneficiando todas as famílias.

Essa transformação com obras pra todo lado impacta no poder de compra da população, pois reflete positivamente na economia do município. A obra está sendo feita com recursos próprios.

Segundo o prefeito Eudes Miranda, “uma obra que já está dando mais comodidade e qualidade de vida para aqueles que residem no conjunto Paulo bento. A pavimentação está bem próxima de ser concluída para melhorar a vida das famílias que residem no local”. Concluiu.