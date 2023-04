Prefeitura de Guamaré capacita profissionais da educação

A Prefeitura de Guamaré, por meio das Secretarias Municipais de Segurança Pública, representada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC e as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação realizou um ciclo de palestras voltadas à capacitação de profissionais da educação (monitores e funcionários) sobre a Defesa Civil e Primeiros Socorros.

A equipe da COMPDEC apresentou o que é a Defesa Civil, sua atuação, as leis que amparam e as suas competências dentro do município. E a equipe da Secretaria de Saúde conduziu uma palestra sobre primeiros socorros.

A iniciativa está amparada pela LEI LUCAS (13722/18) que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.