Prefeitura de Guamaré começa a entrega dos kits de alimentação para 3.980 alunos nesta quarta-feira

A Prefeitura de Guamaré começa nessa quarta-feira, 29, a entrega dos kits alimentação para 3.980 alunos matriculados na rede municipal de ensino. Formado por 14 itens da cesta básica, os kits serão distribuídos por escola, de acordo com o cronograma apresentado pela Secretaria Municipal de Educação.

Nessa quarta-feira, 29, recebem os alimentos pela manhã, os pais e responsáveis por alunos das comunidades de Lagoa Seca, Ponta de Salina, Santa Maria III, Santa Paz e Baixa do Meio. Em Lagoa Seca, a entrega acontece na Escola Monsenhor José Tibúrcio, de 08h às 09h para educação infantil, 09h às 10h (anos iniciais), 10h às 11h (anos finais e EJA).

Em Ponta de Salina, os pais e responsáveis devem procurar a escola Gesuíno Vieira, de 08h às 09h (alunos da educação infantil), 09h às 10h (anos iniciais) e 10h às 11h (anos finais e EJA). Em Santa Maria III, a entrega dos kits de alimentação, acontece na Escola Francisco Maciel, de 08h às 09h (educação infantil), 09h às 10h (anos iniciais e 10h às 11h (anos finais e EJA).

Guamaré-sede

Em Guamaré, a entrega dos alimentos vai acontecer na quadra da Escola Benvinda Nunes Teixeira, a partir das 08h, para os responsáveis pelos alunos da Creche Olindina, já das 09h às 11h, recebem os kits os pais dos alunos da Pré-Escola Olindina. Ainda na cidade, no período da tarde, serão entregues kits de alimentação, das 14h às 15 horas, para os alunos da Creche José Silvino e das 15h às 16h para os alunos matriculados na Pré-Escola do José Silvino.

Baixa do Meio

No Distrito de Baixa do Meio, a entrega dessa quarta-feira, 29, está programada para acontecer na Quadra da Praça da Juventude, a partir das 08h até à 09h, para os alunos Creche Maria do Socorro. Da 09h às 11h, recebem os kits de alimentação, os alunos da Pré-Escola Maria do Socorro, já das 14h às 16 horas, os kits serão entregues para os pais dos alunos da pré-escola do Jessé Freire.

Comunidades

Ainda nessa quarta-feira, 29, no período da tarde, serão atendidos os alunos das comunidades de Morro do Judas, Quilombo/Baixa da Jurema, Umarizeiro e Nova Jerusalém. A comunidade do Morro do Judas deve procurar a Escola Gesuíno Vieira de Melo, sendo de 14h às 15h para os alunos que estudam em Ponta de Salina, de 15h às 16h para os alunos que estudam em Salina da Cruz e das 16h às 17h para os que estudam em Guamaré.

Para os alunos das comunidades de Quilombo e Baixa da Jurema, a entrega dos kits será na UBS da comunidade, sendo de 14h às 15h para os alunos que estudam em Ponta de Salina, da 15h às 16h para os alunos que estudam em Salina da Cruz e de 16h às 17h para os estudantes matriculados em escolas de Guamaré/sede.

No Assentamento Umarizeiro, a entrega dosa kits será na Escola Luiz Cândido Alves, no horário de 14h às 15h para os alunos que estudam na educação infantil (creche e pré-escola), das 15h às 16h para os alunos que estudam nos anos iniciais (1° ao 5° ano) e das 16h às 17h para estudantes dos anos finais (6° ao 9° ano) e EJA.

Em Nova Jerusalém, a comunidade deve se dirigir para a Tenda da Educação, das 14h às 15h, recebem os kits os pais dos alunos que estudam na educação infantil (creche e pré-escola), das 15h às 16h para os alunos que estudam nos anos iniciais (1° ao 5° ano) e de 16h às 17h para estudantes matriculados nos anos finais (6° ao 9° ano) e EJA.

O Secretário Municipal de Educação, Roberto Aguiar lembra que os kits serão entregues mediante apresentação de documento da criança e do responsável; respeitando as orientações de distanciamento social, apontadas pela equipe. A organização dos kits de alimentação foi acompanhada diretamente pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e que as demais comunidades, serão atendidas nos próximos dias. “Será dada ampla divulgação pelos canais oficiais da prefeitura”, concluiu.

(Visited 146 times, 146 visits today)

Merenda Escolar: Túlio pode se complicar com o Ministério Público Federal AO VIVO – CORONAVÍRUS: Prefeito Adriano Diógenes fala sobre medidas preventivas no combate ao COVID 19