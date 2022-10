Prefeitura de Guamaré comemora 87 anos de Baixa do Meio

Em 2022, o distrito de Baixa do Meio comemora 87 anos de sua criação e para celebrar a data a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realiza entre os dias 24 a 26 de outubro uma programação cultural. Pois o distrito sempre foi berço de manifestações da cultura popular, seja através das festas religiosas, das danças, dramas até as brincadeiras e competições que sempre fizeram parte do povo de Baixa do Meio e sempre estiveram presentes nas comemorações de outubro.

Na segunda-feira(24) ocorreram oficinas e apresentações de pastoril, coco de roda, boi de reis, capoeira, literatura de cordel, quadrilha junina e muito mais. Elementos que simbolizam a cultura popular nordestina. E para abrilhantar a programação, na terça-feira(25) acontecerá ainda o I Encontro de Filarmônicas de Guamaré. Finalizando na quarta-feira(26) com o Desfile Cultural das escolas de Baixa do Meio.

Confira a programação completa:

Noite Cultural

Segunda-feira, 24 de Outubro, às 18h na Praça da Juventude

Apresentações:

– Banda Forró Quentura no Pé (PRO-ARTE)

– A história do Bumba meu Boi (Grupo Tamanco de Pau)

– Roda de Capoeira – (Grupo CMTV – Professor: Laranjinha)

– Espetáculos de teatro das escolas do município participantes do FESTUERN

– Os Retirantes: A poesia da vida no sertão – Cia MMS (Escola Madalena)

– Se Deus quiser o sertão vira mar – Grupo desartemisticando – (Escola Nádia)

I Encontro de Filarmônicas de Guamaré

Terça-feira, 25 de Outubro, às 18h na Praça da Juventude

Apresentações:

– Banda Filarmônica de Guamaré

– Banda Filarmônica Monsenhor Honório – Macau

– Banda Filarmônica Flor de Cactus – Pendências

– Banda Filarmônica Adalto Lopes – Poço Branco

– Banda Filarmônica Evanuel Higino da Silva – Itajá

Participação Especial: Big Band Jerimum Jazz – Escola de Música da UFRN

Desfile Cultural das Escolas de Baixa do Meio

Quarta-feira, 26 de Outubro, às 16h

Tema: Juntos para além das quatro linhas

Cortejo pelas ruas do distrito e chegada ao largo do Estádio de Futebol.

