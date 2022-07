Prefeitura de Guamaré convoca servidores para recadastramento

CONSIDERANDO a pretensão da Gestão Municipal de implantar os planos de cargos e salários dos servidores públicos deste Município, a Prefeitura de Guamaré convoca todos os servidores para recadastramento, conforme decreto assinado pelo prefeito Arthur Teixeira.

De acordo com o decreto 013/2022 publicado na edição desta quinta-feira (14) do Diário Oficial dos Municípios, o recadastramento será realizado, exclusivamente, por meio eletrônico, no seguinte endereço: https://guamare.rn.gov.br/recadastramento.

O Recadastramento deve ser realizado impreterivelmente no período de 15/07/2022 a 30/07/2022. E quem não se recadastrar terá o pagamento suspenso.

Ainda de acordo com o decreto, apenas com o preenchimento de todos os campos obrigatórios, dispostos no formulário eletrônico, disponibilizado no link acima e, com a inclusão da fotografia do Agente Público Requerente, o Recadastramento será efetivado.

Eis o Decreto 013/2022

Clique aqui e baixe o Decreto: Decreto Municipal 013-2022 – Recadastramento