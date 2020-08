Prefeitura de Guamaré decreta luto oficial de três dias pela morte de ex-vereador

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, por meio do decreto 036/2020, decreta luto oficial por 03 (três) dias no Município de Guamaré, pelo falecimento do ex-vereador Claudionor Vieira de Melo.

Em razão do decreto, nos prédios públicos que disponha de Pavilhão Nacional deverá ser hasteado até meio mastro e assim permanecerá enquanto durar o luto referido.

O Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nesta segunda-feira, 03 de agosto de 2020.

