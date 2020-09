Prefeitura de Guamaré deposita salário dos servidores nesta quinta (24)

Desde o inicio da tarde de hoje (24), que a Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, depositou os valores correspondentes aos salários dos servidores municipais referentes ao mês de setembro de 2020.

Os proventos estarão disponíveis para saque nas agências e nos caixas eletrônicos do Bando do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF).

O pagamento da folha salarial em dia e dentro do próprio mês é um compromisso com o funcionalismo do município, que vem sendo cumprido regularmente pelo prefeito Adriano Diógenes desde o início da sua gestão.

