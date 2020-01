Prefeitura de Guamaré destina R$ 7 milhões para área da segurança na LOA de 2020

Eleita como uma das áreas prioritárias do governo, a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial, que tem a frente, o secretário, João Batista de Souza Junior, recebeu investimentos de R$ 7 milhões em 2020, o que importa do orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020), aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores do Município.

Mesmo não sendo uma obrigação constitucional do Município, executar políticas públicas ligadas à segurança, a Prefeitura de Guamaré vem investindo na área e aplicou um valor considerável no orçamento. O investimento do governo é para ampliar a capacidade de operação da Guarda Municipal, contribuindo assim para a proteção do patrimônio público e da população.

O que resta para a população é aguardar as ações com as realizações da pasta da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial, e onde está sendo aplicados todos os recursos destinados no orçamento deste ano para a segurança.

(Visited 48 times, 48 visits today)

Presidente da Câmara prestigia festa do padroeiro da comunidade de Mangue Seco I Reflexão do Dia: Terça, dia 28 de Janeiro de 2020