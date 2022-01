Prefeitura de Guamaré destina quase R$ 7 milhões para Secretaria de Segurança na LOA de 2022

Eleita como uma das áreas prioritárias do governo do prefeito Arthur Teixeira (PSB), a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial, recebeu investimentos na ordem de quase R$ 7 milhões em 2022.

O montante de recursos aplicados importa no orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA 2022), aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Vereadores do Município, na ultima sessão ordinária do ano de 2021.

Para gerenciar e ordenar as despesas da secretaria de segurança, o prefeito nomeou em 09 de dezembro de 2021, o Guarda Municipal, Francinilson Nunes CABRAL, como secretário da pasta, e como secretário adjunto, Felinto Teixeira.

Mesmo não sendo uma obrigação constitucional do Município, executar políticas públicas ligadas à segurança, o governo investe na área aplicando um valor considerável no orçamento anual.

Este investimento do governo deve ampliar a capacidade de operação da Guarda Civil Municipal, com a construção da sede localizada na entrada da cidade, capacitação e formação da tropa.

Além da instalação do vídeo monitoramento na cidade em Guamaré, e em Baixa do Meio, maior distrito do município.

O que resta para a população é aguardar alguma ação por parte da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial, e onde está sendo de fato aplicados os recursos destinados no orçamento deste ano de 2022 que está apenas começando.