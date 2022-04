Prefeitura de Guamaré deve aumentar o rigor no controle de veículos oficiais e locados

O trágico acontecimento envolvendo um veículo oficial da frota locada ao município de Guamaré, na noite do ultimo domingo (17), que ceifou a vida de três ciclistas na BR 406, próximo a Baixa do Meio, acendeu a luz amarela de alerta no setor de transporte.

Pois bem,

O fato trouxe profundas reflexões que nos leva opinar como cidadão e imprensa local, para evitar novos episódios. O governo precisa daqui para frente agir com mais rigor no controle dos veículos oficiais e locados da prefeitura.

Nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, a lamentação e perguntas sem respostas são uma só: “o que será feito para evitar novos acontecimentos com veículos da prefeitura?”.

No meu ponto de vista, o correto seria a prefeitura, através da Secretaria de Transporte, recolher toda frota na garagem oficial nas sextas-feiras e feriados permitindo assim um controle mais rigoroso da circulação da frota, com exceção os serviços essenciais como saúde e segurança pública.

Com essas medidas, certamente haverá uma redução nos gastos com combustíveis e evita que os veículos sejam utilizados para fins particulares como alguns servidores têm feito, sem nenhum respeito e zelo com a coisa pública.

É necessário que o município implante um sistema que tem por objetivo aperfeiçoar o uso do bem público e gerar economia, permitindo o acesso e identificação da localização, velocidade, percurso e períodos de utilização, mantendo um banco de dados para consultas posteriores.

Através dos sistemas GPS e GRPS, é possível ver estas informações em tempo real de cada veículo. Será um facilitador para que sejam apurados casos de denúncias feitas pela própria população.

Se constatada a irregularidade, serão tomadas medidas necessárias pelo setor competente da prefeitura.

Os veículos locados pela Câmara Municipal não estão isentos desta responsabilidade, tendo em vista que se trata também de um setor público que tem carros oficiais locados, e precisa ter mais controle para evitar o mesmo dano.

Por fim,

Não tenho dúvidas que muitas dessas medidas que propus aqui já estão nos planos do Prefeito Arthur, que vem mostrando seriedade e responsabilidade no trato com a coisa pública, mas principalmente governabilidade, em meio às dificuldades com a queda de receitas no município.