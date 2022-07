Prefeitura de Guamaré disponibiliza formulário para facilitar recadastramento de servidores

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Administração, disponibiliza o formulário para facilitar o recadastramento dos servidores públicos do munícipio de Guamaré.

De acordo com o Decreto Nº 013/2022, publicado nesta quinta-feira (14) no Diário Oficial dos Municípios, o período para realizar o recadastramento é de 15 a 30/07/2022, exclusivamente através do formulário disponível no site da prefeitura.

Clique aqui no link abaixo e preencha o formulário:

https://guamare.rn.gov.br/recadastramento/