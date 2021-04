Prefeitura de Guamaré distribui 10 toneladas de peixes para população carente do município

Mantendo a tradição da Semana Santa e com o intuito de garantir que as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social do município possam ter uma Sexta-feira Santa mais digna, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a entrega de 10 toneladas do peixe da semana santa, priorizando as devidamente cadastradas no Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Renda Cidadã.

Em virtude do enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, e para evitar o maior número de aglomeração, a distribuição foi realizada em pontos diferentes divididos por ordem alfabética durante os dias 30 e 31. As entregas obedeceram ao cronograma feito pela secretaria de assistência social.

A distribuição foi feita por uma equipe volante da SEMAS as famílias da sede e de Baixa do Meio, além das demais localidades e conjuntos habitacionais, comunidades de Santa Maria III, Santa Paz, Encruzilhada, Nova Jerusalém, Umarizeiro, Lagoa Seca, Quilombo, Morro do Judas, Ponta de Salina, Mangue Seco I, Mangue Seco II, Lagoa Doce e Fazendas,

“A Prefeitura garante mais que uma tradição as famílias carentes do município, a certeza de uma refeição digna em família na Semana Santa, e uma Páscoa abençoada para todos. Dessa forma, desejo a todos uma Feliz Páscoa”, disse o prefeito Eudes Miranda.

A logística de distribuição do pescado contou com a participação da secretária de assistência social, Juliana Câmara, que esteve presente e participando da distribuição nas localidades, sendo que cada família recebeu dois quilos de peixe. A Guarda Municipal garantiu a segurança do inicio ao final das entregas em todas as localidades.

