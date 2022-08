Prefeitura de Guamaré divulga lista dos aprovados para as primeiras turmas do Programa Conquiste 2022

A lista dos aprovados no processo seletivo das primeiras turmas do Programa Conquiste 2022 já está disponível. Ao todo, 349 candidatos participaram do processo seletivo para os cursos técnicos em: Automação, Eletrotécnica, Eletromecânica e Petróleo e Gás, com carga horária de 1.400 a 1.620 horas.

Os aprovados devem apresentar os documentos pessoais e realizar a matrícula no período de 11 a 16 de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Centro/Guamaré) ou no prédio do CID (Baixa do Meio). O atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O programa Conquiste é executado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Norte (SENAI-RN), principal referência do SENAI no Brasil em educação profissional para as indústrias de energia e do gás.

Confira a lista dos aprovados por turma:

https://guamare.rn.gov.br/conquiste/1etapa/resultado/

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o programa, as etapas, os cursos e o processo seletivo, por gentileza, entre em contanto com nossa equipe de atendimento, de segunda a sexta das 8h às 12h, via e-mail [email protected] ou ainda pelo WhatsApp: (84)99678-7100.

O PROGRAMA

Através do Programa Conquiste a Prefeitura Municipal de Guamaré investirá R$ 2 milhões em formação profissional. Ao todo, 19 cursos foram selecionados para a iniciativa e vão ofertar mais de 1.200 vagas de capacitação, distribuídas em diferentes fases ao longo de dois anos de execução do programa.

Na primeira fase, serão realizados os cursos técnicos da programação.

As aulas serão ministradas pelo Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER) e pelo Centro de Educação e Tecnologias Ítalo Bologna (CETIB), do SENAI-RN, com início previsto na segunda quinzena de agosto.

Os outros 15 cursos contemplados no programa terão duração de 08 a 160 horas e receberão inscrições em prazo a ser divulgado pela prefeitura.

As áreas envolvidas vão desde Eletricista Industrial, Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, Instalação e Manutenção de Ar Condicionado, Soldador Elétrico Chaparia, Encanador e Assistente Administrativo, até segurança do trabalho (NR 10, NR 13 Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras, NR 20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, NR 33 Espaços Confinados para Trabalhadores Autorizados e Vigias, NR 35 Trabalho em Altura, Qualidade, Segurança Meio Ambiente e Saúde – QSMS, Primeiros Socorros, Educação no Trânsito e GWO BST.