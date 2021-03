Prefeitura de Guamaré divulga locais para entrega do peixe da Semana Santa

Com o objetivo de atender as famílias carentes do município a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará nos dias 30 e 31 de março a tradicional entrega do peixe da semana santa, priorizando as devidamente cadastradas no Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Renda Cidadã.

Serão mais de 8 toneladas de peixes que acontecerá em dois dias. No Centro da Cidade, Baixa do Meio e Salina da Cruz a entrega será realizada em pontos diferentes divididos por ordem alfabética.

Os responsáveis familiares devem comparecer aos pontos de distribuição de acordo com a letra inicial do nome, munidos de CPF ou RG, obedecendo os protocolos sanitários devido a pandemia da COVID-19, usando máscara e mantendo o distanciamento social.

Nas demais localidades rurais e conjuntos habitacionais (Santa Maria III, Santa Paz, Encruzilhada, Nova Jerusalém, Umarizeiro, Lagoa Seca, Quilombo, Morro do Judas, Ponta de Salina, Mangue Seco I, Mangue Seco II, Lagoa Doce e Fazendas) a distribuição será feita porta a porta por uma equipe volante da SEMAS.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

30/03 – TERÇA – FEIRA – MANHÃ

CENTRO

LETRAS HORÁRIO LOCAL A, B, C e D 07h00 CEI Olindina E e F 07h00 Ginásio Poliesportivo G, H, I e J 07h00 Quadra da Escola Francisca Freire K e L 07h00 Secretaria de Assistência Social M 07h00 Quadra da Escola Benvinda Nunes N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z 07h00 Mercado Publico de Guamaré

EQUIPE VOLANTE – (LAGOA DE BAIXO, LAGOA DOCE, MANGUE SECO I, MANGUE SECO II, CONJUNTO HABITACIONAL PAULO BENTO/ 26 CASAS) – A partir das 07h30

30/03 – TERÇA – FEIRA – TARDE

SALINA DA CRUZ

LETRAS HORÁRIO LOCAL A, B, C e D 14h00 Ginásio Poliesportivo E, F e G 14h00 Espaço Bouganville H, I, J, K e L 14h00 Restaurante Popular M 14h00 Unidade Básica de Saúde N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z 14h00 Escola Antônio Theodorico

EQUIPE VOLANTE – (LAGOA SECA, MORRO DO JUDAS, QUILOMBO, PONTA DE SALINA, CONJUNTO HABITACIONAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA) – A partir das 14h00

31/03 – QUARTA FEIRA – MANHÃ

BAIXA DO MEIO

LETRAS HORÁRIO LOCAL A, B, e C 07h00 CEI Maria do Socorro D e E 07h00 Serviço de convivência F 07h00 Escola Jessé Pinto Freire G, H, I e J 07h00 Estádio de Futebol K e L 07h00 CRAS M 07h00 Quadra da Praça da Juventude N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z 07h00 Mercado Público

EQUIPE VOLANTE – (SANTA MARIA III, SANTA PAZ, ENCRUZILHADA, NOVA JERUSALÉM, UMARIZEIRO, CONJUNTO HABITACIONAL RAIMUNDO AVELINO, FAZENDAS E ASSENTAMENTOS: NOVA ESPERANÇA E NOVO HORIZONTE) – A partir das 07h30

