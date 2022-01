Prefeitura de Guamaré divulga novo Processo Seletivo

A Prefeitura de Guamaré no uso de suas atribuições legais, faz saber que, para preenchimento de 190 vagas dos Profissionais do Magistério e dos Profissionais de Arte do PRO-ARTE, será realizado: Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento dos cargos de profissionais do magistério que atuarão nas instituições de ensino e de profissionais de arte que atuarão nas Escolas de Arte e Cultura – PRO-ARTE, por prazo determinado, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Guamaré.

Confiram quais são os cargos e suas vagas, respectivamente, conforme o documento:

Profissionais do Magistério: Professor de Educação Infantil (48); Professor dos – Anos Iniciais – 1º ao 5º ano (41); Professor – sala Multifuncional (1); Professor – Lab. de Informática (4); Professor Auxiliar (Ed. Especial) (42); Professor Brinquedoteca (1); Professor Sala de Leitura (1).

Ensino Fundamental – anos finais e 2º segmento da EJA: Professor de Educação Física (3); Professor de Matemática (4); Professor de Ciências (6); Professor de História (5); Professor de Geografia (5); Professor de Artes (5); Professor de Língua Portuguesa (2); Professor de Inglês (1); Professor de Ensino Religioso (1); Intérprete de Libras.

Profissionais de Artes – Pró-arte: Professor de instrumentos de sopro (1); Professor de teoria musical/ Operador de áudio (1); Professor de acordeon (1); Professor de canto (1); Professor de piano/teclado (1); Professor de (1); Professor de violão/guitarra (4); Professor de contrabaixo elétrico (1); Professor de bateria/percussão (1); Professor de violoncello (1); Professor de violino/viola (1); Professor de teatro (1); Professor de e artesanato (2); Professor de dança (3).

Os candidatos que irão participar deste processo seletivo deverão: ter formação em nível de graduação com licenciatura; ter a idade mínima de 18 anos completos; ser possuidor da escolaridade e requisitos mínimos exigidos pelo cargo; não ter contrato temporário rescindido pela Secretaria Municipal de Educação de Guamaré, em razão de processo disciplinar ou judicial transitado em julgado; estar quite com as obrigações eleitorais; estar quite com as obrigações do serviço militar, quando se tratar de candidato do sexo masculino.

Aos aprovados e contratados a carga horaria será de 30 horas semanais. Vale ressaltar que estão previstas as reservas de vagas destinadas para pessoas que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

Inscrições e Seleção

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas e confirmadas apenas via meio Internet, através do sítio da Comperve, no período entre 18 a 23 de janeiro de 2022, será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 21,00, a ser paga exclusivamente mediante GRU (Guia de Recolhimento da União), a ser paga exclusivamente em instituição bancária estabelecida no edital.

A seleção dos candidatos será realizada em uma única etapa sendo constituída de Prova de Títulos relativos à Formação Acadêmica e à Experiência Profissional, com caráter classificatório e eliminatório, os critérios de eliminação e classificação estão descritos no edital completo.

O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado em 31 de janeiro de 2022, através do Diário Oficial de Guamare/RN, e/ou no sítio eletrônico da Comperve.

O Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano a contar da data de publicação da Homologação, podendo ser prorrogado por até igual período.