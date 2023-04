Prefeitura de Guamaré divulga processo de escolha unificada para Conselheiro Tutelar

A eleição dos novos Conselheiros Tutelares é um processo importante para garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em Guamaré

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realiza o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

As inscrições estão abertas a partir do dia 20 de abril de 2023 até dia 05 de Maio de 2023.

É fundamental que os candidatos estejam cientes de suas responsabilidades e comprometidos com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, além de possuírem as habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar suas funções de forma eficiente e profissional.

A eleição dos novos conselhos tutelares é uma oportunidade para a sociedade guamareense escolher seus representantes e contribuir para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes em sua cidade.

Clique aqui e confira o EDITAL:

Edital Eleição para Conselho Tutelar 2023