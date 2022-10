Prefeitura de Guamaré divulga programação dos 87 anos do distrito de Baixa do Meio

A comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, está completando 87 Anos com uma vasta programação.

Dia 25/10 às 18h tem música na praça com o encontro de Filarmônicas

Dia 26/10 Desfile cultural das Escolas com cortejo pelas ruas do distrito, e chegada ao largo do estádio de futebol.

Confira a programação completa: