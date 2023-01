Prefeitura de Guamaré e 3R Petroleum debatem futuras parcerias entre a empresa e o município

Buscando compreender melhor o contexto socioeconômico da região de abrangência do Polo Potiguar, sobretudo do município de Guamaré, a 3R Petroleum por meio da Draxos Consultoria, iniciou o processo de diagnóstico socioeconômico do município.

A empresa está realizando uma série de encontros e reuniões presenciais com os mais variados segmentos. Na manhã dessa segunda-feira (16), ocorreu o primeiro desses encontros onde os representantes das empresas detalharam para a gestão municipal como se dará todo esse processo de diagnóstico socioeconômico e a importância dele tanto para o exercício das atividades na região, quanto para as futuras parcerias entre a empresa e o Município de Guamaré.

Participaram ainda da reunião o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Antônio Tiago, assim como representantes de diversas secretarias municipais, dentre elas: Assistência Social, Educação e Cultura, Obras e Serviços Urbanos.

Ao longo da semana acorrem encontros com as comunidades impactadas diretamente pelas atividades da 3R Petroleum. Na segunda-feira, (16) foram visitadas as comunidades de Salina da Cruz, Mangue Seco I e II e Lagoa de Baixo. Nesta terça, (17) Lagoa Doce.

Asscom/PMG