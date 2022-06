Prefeitura de Guamaré e Governo do Estado do RN assinam termo de parceria e convênio para recuperação da RN 401

O prefeito Arthur Teixeira e a governadora Fátima Bezerra assinam termo de parceria e convênio para a recuperação da RN-401 (trecho entre a RN-406 e RN-221). A solenidade de assinatura será realizada nesta segunda-feira (27), às 11h, no auditório da governadoria em Natal.

“Temos sido incansáveis em lutar pelo nosso município. Depois de inúmeras ações e reuniões junto ao Governo do Estado do RN, em diálogo constante com a Secretaria de Infraestrutura e com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), após muito trabalho em reunir as documentações e projetos necessários; recebo o convite para assinatura do termo de parceria e convênio, como também a autorização dos serviços com o objetivo construir a nova RN-401”, declara o prefeito Arthur Teixeira.

Após muitos anos de espera, este é o mais importante passo para Guamaré receber esta obra tão importante para segurança dos munícipes e da indústria, como também para o avanço da economia local.