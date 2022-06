Prefeitura de Guamaré e Governo do RN assinam nesta segunda-feira (27) convênio para restauração da RN 401

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira e a governadora Fátima Bezerra, assinaram na manhã desta segunda-feira (27) o convênio para a restruturação e duplicação da RN 401. O investimento de R$ 19 milhões será financiado por meio de uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado.

A governadora Fátima Bezerra parabenizou o prefeito Arthur pelo empenho e determinação em concretizar esta obra. “Guamaré tem um papel singular e fundamental para a economia do Rio Grande do Norte, pela RN 401 escoa a nossa produção de combustível e gás. Temos consciência da importância desta estrada e de quanto ela é aguardada pela população. Por isso estamos investindo R$ 19 milhões nessa obra em parceria com a prefeitura”, destacou a governadora.

Durante a solenidade de assinatura o prefeito Arthur Teixeira, destacou a importância deste ato para a população guamareense e para a economia do estado. “Esse e um momento histórico. São mais 15 anos de luta e de espera. Esse sentimento é grandioso para a população e para todos que batalharam para tornar esse dia uma realidade”, ressaltou o chefe do executivo municipal.

Em sua fala o prefeito destacou ainda o empenho do deputado Hermano Morais e o trabalho de toda a equipe das secretarias de Infraestrutura e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que trabalharam para destravar e dar andamento aos trâmites do processo. Bem como os secretários municipais e vereadores que acompanharam e auxiliaram todo o processo.