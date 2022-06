Prefeitura de Guamaré e Sebrae/RN iniciam programa Cidade Empreendedora

Durante 18 meses o Sebrae/RN estará em Guamaré para desenvolver o projeto Cidade Empreendedora, que tem o propósito de direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do município, envolvendo diversos setores da sociedade.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Guamaré em parceria com o SEBRAE/RN. A solenidade de lançamento ocorreu na noite desta quarta-feira (01), no Centro de Convenções de Guamaré e contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, secretários, vereadores, comerciantes e empreendedores locais.

Em seu discurso o prefeito Arthur Teixeira, destacou o motivo pelo qual decidiu buscar o Sebrae/RN e trazer o programa Cidade Empreendedora para Guamaré. “Esse programa tem a capacidade de levar o município de um patamar a outro, unindo a gestão pública e a também os comerciantes e os pequenos empreendedores. Não adianta a gestão municipal crescer, evoluir e não envolver a comunidade. As expectativas são as melhores, precisamos agarrar essa oportunidade e absorver todo o conhecimento que o Sebrae tem para nos passar”, disse o prefeito.

Na programação o seminário “Você é Importante para o desenvolvimento do Município”, ministrado pela gerente de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae/RN, Catia Lopes. “Numa Cidade Empreendedora todos têm oportunidades e fazem parte das soluções”, explicou Cátia

A palestra show com o mágico Rian Razzani foi o ponto alto da noite. Com muita irreverência, o ilusionista conduziu a plateia em uma viagem sobre superação, perseverança e números de mágica que surpreendeu a todos.

O Programa, que inicia agora em 2022, terá suas ações executadas pelo Sebrae/RN juntamente com os parceiros envolvidos no processo para ajudar a gestão pública no desenvolvimento das boas práticas administrativas. São 10 eixos de atuação: gestão municipal, lideranças locais, desburocratização, sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo na escola, inclusão produtiva, marketing territorial e setores econômicos, cooperativismo e crédito, inovação e sustentabilidade.

As soluções de intervenção do Sebrae no município serão executadas ao longo de 18 meses, e já iniciam nas próximas semanas e acontecem em três níveis: básicas, intermediárias e avançadas. Essas soluções sofrem adequação conforme a necessidade verificada no Planejamento Estratégico com foco no Desenvolvimento Econômico. Fonte: Asscom/PMG