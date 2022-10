Salários de outubro já estão nas contas dos servidores municipais

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Finanças, paga nesta quinta-feira (27) o salário dos servidores públicos referentes ao mês de OUTUBRO. O pagamento foi antecipado em virtude do Dia do Servidor Público, comemorado amanhã, dia 28.

O pagamento em dia contribui para movimentar a economia local, e essa rotina tem sido mantida desde o inicio do governo do prefeito Arthur Teixeira (PSB), que cumpre o compromisso de pagar em dia valorizando o servidor municipal, e aquecendo a economia do município.