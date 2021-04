Prefeitura de Guamaré emite nota de pesar pelo falecimento do servidor público

Foi com profunda tristeza que o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda recebeu a notícia do falecimento do servidor público, Valdécio Azevedo de Moura, 51 anos, mais conhecido por Décio de Raimundo Moura.

Se associando a dor dos familiares em razão da perda irreparável, o chefe do executivo municipal lembra o seu legado de presteza e dedicação ao serviço público.

O seu zelo com os interesses da sociedade guamareense e a inigualável sinceridade e lealdade com os amigos e familiares, serão valores sempre lembrados por todos que tiveram o privilégio da sua amizade e convivência.

Guamaré, 28 de abril de 2021.

Eudes Miranda

Prefeito

