Prefeitura de Guamaré entrega 58 tabletes para gentes comunitários de Saúde e Endemias

Os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias de Guamaré ganharam um importante reforço tecnológico e moderno, para continuar o desenvolvimento do trabalho junto à população do munícipio.

Os profissionais receberam 58 tabletes, em uma solenidade que contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, da vice-prefeita, Eliane Guedes, do secretário de saúde, Junior Kennedy, e diretores dos PSFs, na sala de reunião na sede da Prefeitura, na tarde desta quinta-feira (11).

Os tabletes servirão de ferramenta para alimentar o sistema federal e-SUS Território, que é utilizado para fazer o cadastro e acompanhamento domiciliar do cidadão, bem como o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC/SUS), ajudando na rotina de trabalho das equipes de atenção básica, que atuam na cidade e na zona rural do município.

O prefeito Arthur Teixeira, reconheceu o comprometimento e a dedicação nesse importante trabalho de servir à população pelos os agentes de saúde e endemias. Ele disse que “os novos equipamentos são mais modernos e ajudarão numa melhor coleta de dados ao sistema do SUS. Aproveito aqui a oportunidade para reiterar a promessa feita, e anuncio o pagamento corrigido e o retroativo aos agentes de saúde do município já na folha de agosto”. Concluiu.

O secretário de Saúde do Município, Dr. Junior Kennedy, afirmou que essa é mais uma conquista para os agentes de saúde e endemias. “Os novos tabletes é uma ferramenta de trabalho muito boa que ajuda muito o trabalho dos agentes comunitários, a atenção básica e a população que depende muito do desempenho destes profissionais. Agradeço ao prefeito Arthur que está sempre disponível para atender as demandas da secretaria de saúde, e aos servidores por sempre acreditar que é possível oferecer uma saúde de qualidade para todos”, pontuou Kennedy.

