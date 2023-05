Prefeitura de Guamaré entrega Escola Luiz Cândido Alves e viaturas para ronda escolar

A Escola Municipal Luiz Cândido Alves localizada na comunidade rural de Umarizeiro passou por reforma completa, revitalização de todos os espaços e ampliação de duas salas de aula.

A escola atende hoje 90 alunos, da educação infantil, ensino fundamental I e Educação de Jovens e Adultos. O Assentamento de Umarizeiro agora dispõe de uma escola totalmente reformada que oferece todo o conforto, segurança e o melhor ambiente para o ensino e aprendizagem.

A obra incluiu construção de laboratório, sala de direção, almoxarifado, cozinha revitalizada, banheiros masculino, feminino e banheiro adaptado para cadeirantes, substituição total do piso, pintura completa na escola, substituição de todas as esquadrias.

A E. M. Luiz Cândido funcionará como escola de tempo integral, incluindo o programa Pro-Arte na escola. “É uma grande alegria poder entregar essa linda escola revitalizada e ampliada para a comunidade do Assentamento Umarizeiro, estamos construindo uma educação cada dia melhor, ofertando conforto e segurança para nossas crianças e jovens”, Eliane Guedes, vice-prefeita.

Na ocasião, a Prefeitura Municipal de Guamaré entregou também à comunidade duas viaturas que irão atuar na Ronda Escolar. “As viaturas são importantes para reforçar o trabalho que já é realizado pela guarda municipal no patrulhamento das escolas, com esse reforço o trabalho ficará mais ágil para atender à demanda de todo o município”, explica o secretário municipal de segurança pública, Francinilson Cabral.

As viaturas para a ronda escolar é mais uma ação de compromisso da gestão municipal com a educação e com a segurança dos alunos.

“Satisfação muito grande entregar esse equipamento. O projeto da escola foi construído conversando com os funcionários, professores e alunos para que a escola pudesse atender às necessidades da comunidade. Duas salas de aula foram ampliadas para atender o crescimento do Assentamento”, ressalta Renato Dantas, secretário municipal de Educação e Cultura de Guamaré.

Assecom/PMG

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: