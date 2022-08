Prefeitura de Guamaré entrega nova Casa de Apoio em Natal

A Prefeitura Municipal de Guamaré por meio da Secretaria de Saúde entregou na tarde da última segunda-feira (01), a nova Casa de Apoio de Guamaré em Natal, localizada no Bairro Lagoa Nova. A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, do secretário municipal da saúde, Júnior Kennedy, da secretaria adjunta da Daniella Teixeira. Vereadores, secretários municipais, servidores e convidados.

A Casa de Apoio é um espaço que oferece toda a estrutura necessária para receber os munícipes que precisam se deslocar até a capital para realizar exames ou tratamentos. “Nossa gestão se preocupa muito com os detalhes, esse espaço fala muito sobre isso. O cuidado nos detalhes, dormitórios confortáveis, alimentação com acompanhante nutricional, espaço para crianças. Não medimos esforços para entregar um serviço melhor qualidade a cada dia”, ressaltou o prefeito.

O local possui área verde, espaço infantil, refeitório, dormitórios masculinos e femininos. Além de atendimento especializado com psicólogo, e assistente social.

A Casa de Apoio também realiza os serviços de coleta de resultados de exames, evitando que o paciente retorne à capital apenas para a coleta dos mesmos, refeição (café e almoço) para paciente e um acompanhante com supervisão nutricional, além de translado município/capital/clínicas e retorno ao município sem custo algum ao paciente.