Prefeitura de Guamaré equipa unidades da rede de ensino; 154 novos computadores já foram entregues

Os investimentos não param na educação de Guamaré. Nesta quinta-feira, 09, o prefeito Eudes Miranda entregou 36 computadores para as unidades: Polo UAB, Telecentro e para o Centro Municipal de Ensino Rural Professor Darcy Ribeiro.

Com os computadores entregues esta semana, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura contabiliza um total de 154 (cento e cinquenta e nove) novos computadores. A ação do governo municipal atendeu todas as 29 unidades da estrutura de educação municipal, incluindo as 19 unidades escolares e as nove unidades administrativas e de apoio pedagógico.

O PES/MiniCenso, Nuumesp, ProArte de Guamaré e Baixa do Meio, a Biblioteca Municipal, além dos laboratórios de informática das escolas municipais Maria Madalena da Silva, Benvinda Nunes Teixeira, Professor Antonio Theodorico, Luiz Cândido e José Nunes também foram contemplados nesta segunda entrega de equipamentos de informática.

“É importante lembrar que essa ação é a continuidade da aquisição de computadores, que iniciou nesse primeiro semestre, onde apenas as unidades escolares foram contempladas naquela ocasião, em função da prioridade estabelecida no cronograma”, destacou o prefeito Eudes Miranda.

O secretário de Educação, Professor Renato Dantas acompanhou o prefeito Eudes Miranda na entrega dos computadores, juntamente com a equipe pedagógica e administrativa a pasta.