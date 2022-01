Prefeitura de Guamaré estimula e cria novas alternativas com projetos para o homem do campo

A Prefeitura de Guamaré, em parceria com FETARN e SEBRAE, está estimulando a criação de novas alternativas de produção para áreas de projetos de assentamento da reforma agrária e propriedades rurais. Uma delas é a piscicultura.

Esta semana foi realizada uma visita técnica às famílias que tocam projetos de produção de peixe utilizando sistema de recirculação.

A ideia foi que os nossos agricultores observassem na prática um projeto já implantado.

A visita foi na comunidade rural de porteiras, município de Macaíba, no Sitio Porteiras do agricultor Zezinho Araújo.

A Prefeitura vai apoiar a visitação a outras experiências e modelos de produção.

Depois, cada produtor deverá escolher o modelo que melhor se encaixa com seu perfil e viabilidade econômica.

Participou da visita a equipe da prefeitura de Guamaré, representado pela vice-prefeita Eliane Guedes, secretário de transporte Edson do Carmo, secretário de desenvolvimento rural – Francisco Francisco Enok, técnico em recursos pesqueiros – Junior Romualdo, engenheiro agrônomo da EMATER – Celso Mariano, Coordenador do Projeto SEMEART da Prefeitura de Guamaré com a FETARN – Eng. Agrônomo Joseraldo do Vale, Eng. Agrônomo José Edgar Gomes Júnior Consultor do Sebrae, e Everton Monteiro do Escritório do Sebrae de Assú.

A Prefeitura agora promoverá um dia de campo para expandir a tecnologia a outros agricultores (as) familiares locais.