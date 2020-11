Prefeitura de Guamaré explica aumento dos casos de Covid

Com o aumento do número de casos positivos de Covid-19, divulgado nos últimos boletins epidemiológicos, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que os números de notificações e casos positivos deve-se a ação de triagem realizada com os motoristas do município.

Segundo informou o setor de epidemiologia, foram realizados 101 exames sorológicos dos quais 16 positivaram. “Todos estão assintomáticos apresentando apenas IGG positivo”, esclarece a nota. A ação de testagem em massa com motoristas profissionais aconteceu nas UBSs de Guamaré e no distrito de Baixa do Meio.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no município, 13 pacientes com suspeita de Covid-19 estão em isolamento e 14 pessoas testadas positivo estão em tratamento. Não há registro de casos graves para a doença.

(Visited 2 times, 2 visits today)