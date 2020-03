Prefeitura de Guamaré faz campanha de vacinação contra H1N1

A Prefeitura de Guamaré montou um esquema especial para vacinar idosos e profissionais de saúde contra o vírus da gripe influenza A, que são H1N1 e H3N2, e B. O programa de vacinação começou nesta segunda-feira (23).

A campanha nacional de vacinação deste ano teve a primeira etapa antecipada para facilitar o diagnóstico de pacientes com suspeita da Covid-19. Para tornar o processo de imunização mais ágil, a prefeitura vai vacinar o público prioritário em casa.

“Nossa estratégia foi baseada na descentralização dos atendimentos para evitar aglomerações, o que é contraindicado nesse momento da pandemia mundial do coronavírus. As salas de vacina estarão em fechadas e a população deve ficar em casa”, disse Fabrício Morais, Secretário Municipal de Saúde.

Confira o comunicado da Saúde:

A Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré, comunica a toda população que a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 será realizada em 3 etapas:

A primeira etapa no período de 23/03/2020 até 15/04/2020 com público alvo– profissionais de saúde e idosos a partir dos 60 anos.

A segunda etapa no período de 16/04/2020 até 08/05/2020 com público alvo – portadores de doenças crônicas e professores.

A terceira etapa no período de 09/05/2020 até 30/05/2020 com público alvo-crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós parto, pessoas acima de 55 anos e pessoas com deficiência.

Devido a pandemia do COVID-19, o vacinador estará indo nas casas do público alvo, nas datas de cada etapa, não sendo realizada a vacinação nos postos de saúde.

Durante o período da pandemia COVID-19, as salas de vacinação estarão fechadas por recomendação do Ministério da Saúde.

Siga as orientações, fique em casa.

