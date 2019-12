Prefeitura de Guamaré fecha o ano com treze folhas salariais pagas antecipadamente

A prefeitura de Guamaré está pagando hoje (20) os salários de dezembro dos servidores ativos. No último sábado, dia 15, o prefeito Adriano Diógenes pagou a última parcela do décimo terceiro salário de 2019.

“Esta é uma prioridade por respeito aos nossos servidores, dando tranquilidade às famílias daqueles que ajudam a construir uma Guamaré melhor para a nossa população e os visitantes”, declarou o prefeito Adriano Diógenes.

Recesso

Hoje, dia 20, é o último dia de expediente na prefeitura, antes do recesso de fim de ano, que se inicia na próxima segunda-feira, 23. As secretarias voltam ao expediente normal, no dia 06 de janeiro de 2020. Nesse período, funcionarão normalmente a Guarda Municipal, Defesa Civil, Hospital Municipal e os serviços de limpeza pública.

