Prefeitura de Guamaré, FETARN, Sebrae e COODERG atuam juntos em projeto de confinamento de ovinos

As ações de apoio ao homem do campo têm avançado na atual gestão municipal em Guamaré. A ação desta semana foi marcada por um dia no campo para visita técnica com troca de experiência e a análise de um projeto bem sucedido na produção de ovinos, na Fazenda Estrela D’Alva, de propriedade de Ionaldo Vieira de Melo, agricultor familiar e criador de ovinos.

Ionaldo de Melo aceitou realizar testes para analisar a viabilidade econômica de fazer o desmame de cordeiro e confinamento com puro Grão, sob a orientação do Médico Veterinário, Carlos Henrique de Souza – Consultor do projeto no município.

Estiveram presentes para conhecer os resultados, agricultores familiares das comunidades rurais e assentamentos Lagoa de Baixo, Umarizeiro e Santa Maria III, o Prefeito Eudes Miranda e vereadores do município.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural, Camila Souza também acompanhou a visita técnica, juntamente com outros colegas da equipe de governo. A Presidente do Consórcio Intermunicipal SIM Sertão e Mar, Prefeita de Jandaira, Marina Dias e ainda representantes da FETARN, SEBRAE-RN, Banco do Nordeste e da Caixa Econômica participaram da visita em campo.