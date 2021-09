Prefeitura de Guamaré firma convênio com APAC

A Prefeitura de Guamaré publicou no diário oficial dos municípios – FERMURN nesta quinta-feira (09), o convênio firmado entre a prefeitura do município, e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – APAC, localizada na cidade de Macau.

O presente convênio tem por objeto apoio financeiro visando financiar o desenvolvimento das atividades de apoio aos condenados com o fito de suprir as necessidades básicas da convenente.

A vigência do convênio celebrado é de 12 (doze) meses, com início em 03 de setembro de 2021 a 02 de setembro de 2022. No valor de: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com intuito de investir na recuperação de apenados.