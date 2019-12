Prefeitura de Guamaré fiscaliza e apreende animais soltos em vias públicas

Visando a segurança da população e o controle de doenças, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Agricultura, vem realizando apreensões de animais soltos em vias públicas. A soltura de animais em ruas, praças e estradas do município, a exemplo dos diversos casos de cavalos, burros, jumentos, vagas, touros, éguas que causam acidentes de trânsito, levou a população da sede e zona rural a reivindicar ao poder público uma solução.

A Secretaria Municipal de Agricultura é responsável por executar e fiscalizar serviços públicos ou de utilidade pública no Município. Entre tantas funções, cabe a secretaria a apreensão de animais em vias públicas, ficando de sua guarda e responsabilidade por 30 dias no terreno locado, prazo também dado para que os proprietários possam procurar o órgão responsável e dar entrada no pedido de resgate do animal.

Plantão Municipal

Em Guamaré, o Governo Municipal tem dado atenção a esse serviço. Para isso, o setor da agricultura conta com uma equipe de três servidores, que fazem rondas diárias, mas o cidadão pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, caso encontre animais soltos nas vias, pelo telefone (84) 99982.7886 – 99982.7721.

Os animais apreendidos são encaminhados para o Terreno Municipal, todo cercado, cerca de 150 hectares, sendo que um fica localizado na fazenda de Chico Olegário, o outro na fazenda de Nildo, no Umarizeiro, em Baixa do Meio. Na manhã desta quinta-feira (26), o Secretário Municipal de Agricultura, José Reginaldo, mas conhecido como Dedé de Hélia, esteve no local, para verificar o trabalho realizado ali.

Terreno Municipal

Após o recolhimento dos animais na via pública pela equipe da secretaria de agricultura, os animais são levados para o terreno municipal, cercado e alimentados com água, melão, sal com adr duas vezes por semana.

Lá, a secretaria dispõe de um servidor que é responsável por receber, alimentar, cuidar e liberar os animais apreendidos. No momento, estão apreendidos 128 animais nos dois terrenos, que antes circulavam livremente pelas ruas da cidade.

