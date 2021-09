Prefeitura de Guamaré fortalece a agricultura familiar

“Estamos avançando nas ações conjuntas desenvolvidas no município em parceria com a FETARN e SEBRAE/RN, criando novas alternativas de produção em áreas de Projetos de Assentamento da Reforma Agrária e Propriedades Rurais”. A declaração otimista é do prefeito Eudes Miranda, que tem acompanhado de perto as iniciativas da prefeitura, junto ao homem do campo.

Na última semana, cada uma das famílias assistidas pelo projeto recebeu uma nova visita do Engenheiro Agrônomo, José Edgar Gomes, consultor do SEBRAE-RN/ FETARN/Prefeitura, acompanhado de Gladsney Nunes, Presidente da Cooperativa Terra Livre.

Os projetos são para a produção de peixe, com uso de tecnologia inovadora e sustentável. A visita de diagnóstico coletou informações sobre como cada família entendeu as propostas e se aprovou o projeto original, que poderá sofre alterações.

Nesse contexto, foram visitados os 12 produtores, onde foi apresentada a equipe de elaboração dos projetos e que cuida das tratativas de financiamento, junto aos agentes financeiros para atuar com os produtores que desejam financiar pelo PRONAF ou optarem por outras linhas de financiamento bancário.

Nos próximos passos do projeto, será realizado um dia de campo para expandir a tecnologia para novos agricultores, além de visitas técnicas a outras regiões, para a troca de experiências na produção de ovinos, peixes, cultivos irrigados, entre outras.