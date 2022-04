Prefeitura de Guamaré garante o peixe da Semana Santa para mais de 4 mil famílias guamareenses

A Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Assistência Social realizou nos dias 12 e 13 a tradicional entrega do pescado em comemoração à Semana Santa. A ação é destinada às famílias acompanhadas por meio do Cadastro Único e dos programas Bolsa Família e Renda Cidadã. Cerca de 4.440 famílias foram beneficiadas e 9 mil quilos de pescado distribuídos.

O prefeito Arthur Teixeira participou do momento de entrega na manhã desta quarta-feira (13). A Semana Santa é o momento mais importante do calendário cristão, pois revive os últimos momentos da passagem de Jesus Cristo, antes da crucificação até a ressurreição. E reunir a família e comer o peixe é uma tradição para a maioria das famílias. Como prefeito me sinto feliz e honrado em contribuir com esse símbolo que é o peixe da Semana Santa”, declarou o prefeito

A entrega foi realizada por equipes da secretaria da Assistência Social, nos pontos de distribuição, no centro de Guamaré, Distrito de Baixa do Meio, Assentamentos e zona rural para garantir que toda a extensão do município receba o pescado para a Semana Santa.

A ação contou com o apoio da Guarda Municipal durante as entregas.