Prefeitura de Guamaré inaugura marco na política pública da pessoa idosa

O Centro de Convivência para a Pessoa Idosa de Guamaré já é uma realidade na política social do município. Com 500 metros quadrados de área construída, a obra iniciada em 2020, foi entregue pelo prefeito Eudes Miranda, nesta quinta-feira, 15, durante solenidade transmitida em live pelas redes sociais da prefeitura.

Segundo o Secretário de Obras, o arquiteto e também projetista da obra, Artur Teixeira, o equipamento, que passa a ser administrado pela Secretaria de Assistência Social, tem na sua estrutura: duas salas multiuso, recepção, salas administrativas, banheiros, piscina, salão de festas, cozinha e espaço para refeições.

Parceria poder público e sociedade

Secretária de Assistência Social no município, Juliana Câmara reforçou durante a cerimônia que o centro foi uma obra deliberada, a partir do Plano Municipal de Atendimento para a Pessoa Idosa. “Esse centro é resultado de uma iniciativa conjunta, entre o poder público e a sociedade civil, com acompanhamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa”, explicou.

Programas

No novo espaço, a terceira idade será assistida com o “Projeto Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã” e ainda receberá capacitação para o uso de novas tecnologias. Atividades de hidroginástica e de convivência e fortalecimento de vínculos, também farão parte da rotina do público beneficiário.

Representatividade

Além do prefeito Eudes Miranda, a inauguração do novo prédio reuniu a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Joana Jácome, a coordenadora do Projeto Viver Melhor: Escola do Amanhã, Patrícia Lessa, o assessor técnico da SEMAS e o Secretário Adjunto, João Valério e André Bertoldo, respectivamente. O pároco Gilvan Bezerra fez a bênção do novo prédio.

Legislativo presente

A Câmara Municipal esteve representada na ocasião pelo presidente Diego de Lisete e os vereadores, Edinor Albuquerque, Leandro Félix, Miranda Júnior, Manu Nascimento e Eliane Guedes. Parte dos recursos financeiros para a construção da obra foi oriundo do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- FUMPI com contrapartida do orçamento público municipal.

“O Centro de Convivência do Idoso de Guamaré é uma conquista histórica na assistência social e deverá ser modelo para o estado”, destacou o prefeito Eudes Miranda. A obra foi construída em parceria com o Programa “Parceiro do Idoso”, mantido pela área de investimento social do Banco Santander.

