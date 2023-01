Prefeitura de Guamaré inicia cadastro de agricultores para o Programa Corte de Terra

Com a aproximação do período das chuvas, a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, iniciará na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro, o cadastro para o Programa Corte de Terra 2023, na sede da própria secretaria, localizada na comunidade de Baixa do Meio.

A iniciativa determinada pelo o prefeito Arthur Teixeira (PSB), visa disponibilizar aos pequenos produtores do município o corte de terra gratuito, portanto não deixe para última hora e faça logo o seu cadastro na secretaria de agricultura.

Horários de atendimento:

Segunda a quinta-feira: das 8h às 17h – Sexta-feira: das 08h às 12h.