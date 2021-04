Prefeitura de Guamaré inicia Campanha de Vacinação contra Influenza

Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (H1N1). A imunização ocorre nas salas de vacinação das Unidades de Estratégia de Saúde da Família na sede e nos distritos.

O objetivo é proteger a população de mais uma ameaça, além da atual pandemia da Covid-19, e reduzir a sobrecarga nos serviços da saúde, para que possam dar prioridade aos atendimentos relacionados à doença.

Além disso, a secretaria reforça os cuidados com aglomerações de pessoas no local da vacinação, para prevenir e combater o contágio da Covid-19 no município.

O Ministério da Saúde não indica a aplicação da vacina da gripe ao mesmo tempo em que a da covid-19. A recomendação é que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe após um intervalo mínimo de 14 dias.

Os profissionais de saúde de Guamaré estão no público prioritário da Campanha .A 1ª etapa da campanha termina no dia 10 de maio, e contemplam também crianças de seis meses a seis anos, mulheres puérperas e gestantes.

