Prefeitura de Guamaré inicia demolição da Bacia de Resíduo do Conjunto Vila Maria

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbanos, deu início na tarde desta quinta-feira (23), a demolição da bacia de resíduo localizada no conjunto Vila Maria, um problema que durava décadas está sendo resolvido de vez na gestão do prefeito Eudes Miranda.

O odor era insuportável da bacia de resíduo, além da tempestade de muriçocas principalmente em época das chuvas. Tudo isto deu lugar a esperança de dias melhores com inicio da demolição das paredes de contenção.

Moradores comemoram com festa a chagada das máquinas da secretaria de obras no local para o inicio da demolição. Quando cheguei para fazer o registro fotográfico fui testemunha de uma cena que acabou me emocionando.

Registrei o choro de alegria de Dona Maria Francisca (62 anos), ou dona Francisca como é mais conhecida, moradora antiga do conjunto. Feliz ela disse que “Nunca é tarde para um novo sonho, um novo objetivo e uma nova vontade de fazer tudo mudar”. Comentou.

Eu como cidadão deste município e imprensa local, sou testemunha viva das noites em claro que passei, pois já morei alguns anos no conjunto Vila Maria, e senti na pele juntamente com os demais moradores o sofrimento.

Com inicio das obras de demolição as famílias não precisam mais a noite se socorrer de mosqueteiros, fumaça e inseticida para dormir. Na atual gestão isto é coisa do passado.

Hoje é uma data história para todos aqueles que residem no conjunto e acreditam no mesmo sonho, o sonho de ver Guamaré crescer com rumo e prumo.