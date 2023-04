Prefeitura de Guamaré inicia implantação do Núcleo do Desenvolvimento Infantil TEAncorand

Dentro da programação do abril azul, mês de conscientização sobre o autismo, que busca dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá início a implantação do Núcleo de Desenvolvimento Infantil TEAncorando. O Núcleo foi lançado na Semana do Bebê 2022 e será uma revolução no tratamento do autismo como política pública municipal.

Na tarde desta terça-feira (25), aconteceu a primeira reunião entre os profissionais das Secretarias de Educação, Assistência Social e Esportes/Lazer e a fonoaudióloga e psicopedagoga responsável pelo projeto, Renata Ferraz, que explicou como funcionará o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, e a importância da integração das secretarias envolvidas para o sucesso da ação. Na ocasião, foi ministrada a primeira palestras com os profissionais de setores estratégicos de cada secretaria onde foi apresentadas informações sobre o Transtorno do Espectro Autista.

Dados atuais mostram que a incidência de nascidos com autismo ano de 2022 é de 30 para 1, isso significa que a cada 30 bebês nascidos, um é autista. “Esses números mostram a necessidade urgente dos governos implementarem políticas públicas para assistir essas famílias e oportunizar às crianças autistas serem adultos funcionais, que irão frequentar a escola, as universidades, terão profissões e suas famílias normalmente, mas para isso, elas precisam receber a intervenção correta”, explicou Renata.

Nesta primeira serão capacitados todos os funcionários das secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e Esportes/Lazer. “Nossa proposta é unificar o trabalho em torno da criança com autismo, para que elas tenham o mesmo cuidado em todas as áreas de atuação municipal. É indispensável que os profissionais saibam como conduzir, tratar, dialogar com essas crianças e até identificar sinais que alertam para um possível diagnóstico”, explica.

Assecom/PMG