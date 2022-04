Prefeitura de Guamaré inicia obras de revitalização das escadas e rampas dos rios Miassaba e Aratuá

Com o objetivo de valorizar a atividade pesqueira e os pescadores, a prefeitura de Guamaré por meio da secretária municipal de Pesca iniciou a revitalização de todas as escadas e rampas dos rios Miassaba e Aratuá, garantindo segurança para trabalhadores e banhistas com melhores acessos. Nesta quarta-feira (27) a secretária municipal de Pesca, Silvone Almeida, realizou uma vista técnica para acompanhar as obras na orla do rio Miassaba.

A pesca está relacionada com a origem do município e é uma das principais atividades econômicas de Guamaré, pois mesmo atualmente já tendo deixado de ser uma vila de pescadores tradicional, a cidade conta com uma produção ativa de peixes das mais variadas espécies, além de camarões, mariscos, siris e caranguejos.

Através de diversas ações a prefeitura de Guamaré tem buscado melhorar as condições de vida e de trabalho dos pescadores e a melhoria do acesso aos rios é uma reivindicação aguardada pela categoria. “Essas obras oferecem principalmente segurança aos pescadores, evitando acidentes ao chegar e sair com as embarcações. A prefeitura tem olhar sensível para os pescadores, vamos fazer muito mais”, declara Silvone Almeida, secretária de Pesca.