Prefeitura de Guamaré inicia operação tapa buraco na RN 401

Em parceria com o governo do estado (DER), a Prefeitura Municipal de Guamaré, iniciou deste a última segunda-feira (15) o serviço de recuperação da RN 401, “João Pedro Filho”, que liga a comunidade de Baixa do Meio a sede do município.

A operação Tapa Buraco começou após reivindicação da população diante do estado da rodovia cheia de buracos. O trecho que está sendo recuperado de 23 km, e enquanto o go do RN inicia o processo de reconstrução da rodovia, a operação está melhorando a vida dos motoristas e daqueles que visitam a cidade de Guamaré.

No total, 30 homens trabalham no local, com o auxílio de um rolo compressor, uma retroescavadeira, duas caçambas, uma prancha, duas placas vibratórias, além de uma caminhonete dando suporte da secretaria de obras, com auxilio da Guarda Civil Municipal, na orientação e segurança do trânsito na RN.

A RN 401 é de suma importância como via de integração entre a BR 406 e o município de Guamaré. Trata-se de um trecho de grande extensão que encontra com a malha asfáltica danificada, pela ação das últimas chuvas e grande trânsito de veículos de grande porte que trafegam até Refinaria Clara Camarão.

O secretário de obras Igor Montenegro disse que “o prazo para conclusão dos serviços é imprevisto dado a grande quantidade de buracos, mas, acredita-se que até próxima semana o trecho esteja totalmente concluído. Disse ainda que a prefeitura está dando todo apoio necessário, pois entendemos que a rodovia é fundamental economicamente para Guamaré”, concluiu.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: