Prefeitura de Guamaré inicia programa de corte de terra e distribuição de sementes ao homem do campo

A prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, iniciou nesta sexta-feira (11), o Programa de Corte de Terra e Distribuição de Dementes.

O governo do prefeito Arthur Teixeira (PSB), inicia o ano com os tratores trabalhando e fazendo a alegria dos agricultores das comunidades da zona rural do município.

Para garantir ao pequeno produtor rural o preparo da terra para sua lavoura, o programa foi iniciado hoje na comunidade de Santa Maria III, e contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, do secretário de articulação e líder politico Hélio Willamy, do secretário de Agricultura Francisco Enok, demais secretários de governo, vereadores e a comunidade em geral.

Mesmo com a grande extensão rural de Guamaré, a previsão é que todas as comunidades sejam atendidas com o corte de terra até o final do mês de fevereiro.

As famílias que querem ter acesso a esse benefício ainda podem atualizar o cadastro do Programa de Corte de Terra. É só ir até a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.