Prefeitura de Guamaré inicia projeto “Skate na Praça” na sede e em Baixa do Meio

Para começar o mês de julho com todo gás, a Prefeitura de Guamaré e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude deu inicio ao projeto Skate Na Praça. O Projeto visa a exposição e facilitação do contato de toda a população com o esporte.

A prática com o skate proporciona benefícios para a saúde do corpo e da mente, além de desenvolver na comunidade novas modalidades esportivas e fomentar um estilo de vida mais ativo esportivamente, independente da idade.

Os skates estão disponíveis em ambas as praças mediante preenchimento de cadastro na sala da administração local.

Guamaré: Arena Vila Maria

Baixa do meio: Praça da Juventude

Segunda à Sábado

18h às 22h