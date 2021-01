Prefeitura de Guamaré instala placas com informações e rotas turísticas em pontos estratégicos da cidade

Para facilitar a orientação a turistas e a população da cidade, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, instalou placas com mapa indicando os pontos de sinalização em áreas estratégicas para o turismo da cidade.

A ação teve inicio na gestão anterior, e está sendo concluída no governo do prefeito interino Eudes Miranda. O mapa turístico é o ponta pé para desenvolver do turismo, porque mostra o grande potencial do município.

Um total de quatro pontos de visitação receberam placas que identificam e sinalizam os locais, como por exemplo, orla da praia aratuá, ponta da miassaba, praça da ponte do rio miassaba, e na praça da árvore, localizado no conjunto vila Maria.

Na praia do presídio, uma das mais visitadas foi instalada uma placa com informações em português e inglês. A ação possibilita aqueles que visitam a cidade ter acesso mais facilitado.

A iniciativa complementa as ações da secretaria de turismo reforçando as atividades do setor realizadas pelo o governo, valorizando o que a cidade tem de melhor e preparando um ambiente adequado a visitantes, turísticas e também aos moradores.

A secretária de Turismo, Mohana Arnaud, enfatiza que a cidade tem um largo potencial turístico e precisa deste tipo de direcionamento para dar maior visibilidade aos pontos de visitação e assim agradar quem visita. “Nós temos lugares belíssimos e é importante mostrar a todos o nosso potencial. Essas placas instaladas na cidade vão tornar mais acessíveis os locais de visitação fazendo com que os turistas possam encontrar, com maior facilidade, os principais espaços de turismo de Guamaré”. Concluiu.

