Prefeitura de Guamaré investe em atendimento odontológico especializado

Destinado a atender casos mais complexos, o Centro Especializado em Odontologia (CEO) de Guamaré, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, oferece tratamentos completos em periodontia, endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, prótese total e parcial. Os pacientes são encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e recebem todo os procedimentos de forma gratuita.

Um dos grandes diferenciais é o atendimento a pessoas com necessidades especiais. O time de profissionais especializados em atendimento para pessoas com deficiência garante a abordagem correta para os pacientes com alguma deficiência física, intelectual, psiquiátrica, crônica, entre outras.

Os números impressionam: foram realizados 512 procedimentos cirúrgicos, 487 na área de periodontia, 328 atendimentos a portadores de necessidades especiais, 500 próteses totais e parciais e 570 tratamentos de canais concluídos, ao longo do ano de 2022. Tudo isso é resultado do compromisso da gestão municipal em investir em profissionais qualificados, e aparelhos de atendimento especializado para garantir o acesso público e gratuito, através do SUS, para toda a população guamareense.

Em casos mais graves, o CEO de Guamaré encaminha o paciente para dar continuidade ao tratamento em outra instituição, como todo o suporte da prefeituara, como transporte e casa de apoio em Natal. “No CEO você pode ter certeza de que será atendido com profissionalismo e cuidado, em um ambiente moderno e acolhedor”, declara o paciente Francisco Pinheiro que realizou o procedimento de canal.

O CEO Guamaré está preparado para oferecer tratamentos de alta complexidade e qualidade, com o objetivo de proporcionar bem-estar e saúde bucal para todos os guamareenses.

