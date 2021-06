Prefeitura de Guamaré investe em equipamentos de conectividade para escolas municipais

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, entregou, na manhã desta terça-feira (01), dispositivos de conectividade para levar internet rápida para as escolas municipais beneficiadas pelo Programa Educação Conectada.

O repasse dos equipamentos às instituições, ocorreu no auditório da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira-uma das escolas contempladas pelo programa, a partir de um cronograma elaborado pela pasta e seguindo todos os protocolos de saúde e segurança.

Na ocasião, o prefeito Eudes Miranda e a secretária de Educação, Socorro Aguiar entregaram roteadores, access points corporativos, racks, switches profissionais, conectores, cabos RJ-45 e diversos equipamentos que visam melhorar a conectividade das escolas municipais.

O Programa

A distribuição do itens de informática é uma iniciativa do programa Educação Conectada, do BNDES, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e com o suporte técnico do Centro de Integração para a Educação Brasileira (Cieb).

O projeto tem como objetivo apoiar a universalização do acesso à internet de qualidade e para assegurar as condições necessárias para a inserção da tecnologia, para uso pedagógico e de gestão, no cotidiano das escolas públicas.

Modernização

Durante a pandemia, a Prefeitura de Guamaré vem investindo na modernização da infraestrutura de conectividade e tecnologia nas 19 unidades escolares. Os investimentos já somam mais de R$ 610 mil reais, sendo a maioria, contrapartida do município, com recursos que já ultrapassam em mais de 10 vezes o valor que o programa Educação Conectada repassou para Guamaré.

Foram entregues mais 100 computadores desktop de última geração para todas as escolas da rede municipal de educação, onde 07 destas unidades de ensino vão receber novos laboratórios de informática; além disso, todas as 19 escolas estão recebendo sinal Wi-Fi profissional de alta velocidade e internet de fibra ótica.

O cronograma de instalação dos equipamentos iniciou nesta terça-feira, 1º, e vai continuar pelos meses de junho e julho, visando a retomada das aulas no ano letivo 2021.

Escolas que receberam os equipamentos nesta primeira etapa, em junho:

– EM Antônio Theodorico

– EM Monsenhor José Tibúrcio

– EM Pedro Guilherme

– EM José Nunes

– EM Luiz Cândido Alves

– EM Bibiano Xavier

– EM Jessé Pinto Freire

– CEI Olindina Vieira da Câmara Olegário

– CEI Maria do Socorro de Melo Pedro

– EM Francisca Freire de Miranda

– EM Benvinda Nunes Teixeira

– EM Sebastiana Ricardo dos Santos

– EM Maria Madalena da Silva

Escolas que receberão os equipamentos na segunda etapa, em julho:

– EM Felipe Alves

– EM Professor João Batista

– CEI Luiza Ferreira de Morais

– EM Francisco Maciel de Assis

– EM Jesuíno Vieira de Melo

– EM José Silvino de Oliveira

(Visited 5 times, 6 visits today)